Моуринью ответил на слухи об интересе со стороны ПСЖ

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отреагировал на информацию о возможном интересе к своей персоне со стороны ПСЖ.

По словам наставника, сейчас он не готов обсуждать это.

"У нас впереди важная игра, все наши мысли только о ней. Я даже не думаю о возможном финале, а тем более о будущем", - заявил Моуринью.

Португалец занимает должность главного тренера "Ромы" с лета 2021 года.

18 мая "Рома" проведет ответный матч против "Байера" в полуфинале Лиги Европы. В первой игре итальянцы победили на своем поле со счетом 1:0.