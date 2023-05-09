Моуринью ответил на слухи о переходе в ПСЖ

Португальский наставник “Ромы” Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что его якобы пригласили в ПСЖ.

По словам специалиста, он не говорил на тему своего будущего со своими родственниками и друзьями.

“Все, что говорят в СМИ, является лишь их интерпретацией. Меня сейчас интересует лишь “Рома”, мы готовимся к следующему поединку", - сказал он.

Напомним, что французским клубом на данный момент руководит Кристоф Галтье, но он близок к увольнению по окончании сезона.