Моуринью ответил на предложение возглавить "Челси"

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью отказался возглавить лондонский “Челси”, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, португальский специалист провел беседу с представителем английского клуба и выразил желание остаться в Риме.

Таким образом, “Челси”, скорее всего, возглавит аргентинец Маурисио Почеттино.

Напомним, что 60-летний Моуринью ранее тренировал “Челси” с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, но дважды был уволен.

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