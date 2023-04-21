Моуринью отреагировал на возвращение 15 очков "Ювентусу"

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью поделился мнением о возвращении 15 очков туринскому “Ювентусу”.

“Ювентусу” вернули очки три месяца назад. Я провел в Италии четыре года, а не на четыре дня", – сказал Моуринью в эфире DAZN.

Напомним, что гарантийная коллегия CONI удовлетворила апелляцию туринского клуба, который оспаривал снятие очков за финансовые махинации. Дело вернулось в апелляционный суд, который проведет повторное разбирательство.

Таким образом, у “Ювентуса” стало 59 очков и клуб вышел на третье место в турнирной таблице Серии А, и обошел “Рому”.

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