Главная Новости Моуринью отказал сборной Бразилии

Моуринью отказал сборной Бразилии

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Roma Press.

По сведениям источника, португальского специалиста уговаривал принять предложение бразильской федерации футбола легендарный Роналдо. Впрочем, Моуринью в данный момент не заинтересован в работе с национальными сборными, так как он хочет продолжить работу на клубном уровне.

Напомним, что контракт 59-летнего Моуринью с “Ромой” действует до лета 2024 года. Ранее он отказался возглавить сборную Португалии.

Не пропустите: Тренер "Аль-Насра" публично обратился к Роналду.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:42 Гарет Бэйл завершил карьеру: все достижения игрока
Фото: сайт федерации футбола Португалии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:30 Сборная Португалии назначила нового главного тренера
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 Украинец Малиновский перешел во французский топ-клуб
Фото: инстаграм Антони/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:30 Звезда "МЮ" разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 08:29 "Реал" выставил на трансфер самого дорогого игрока в своей истории
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 "Ницца" уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:43 "Челси" нашел альтернативу Энцо Фернандесу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:30 Моуринью отказал сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 15:15 Анчелотти опередил Гвардиолу в борьбе за звание лучшего клубного тренера года Новости футбола Сегодня, 14:55 "Арсенал" нацелился на таланта "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:35 "Верона" уверенно обыграла аутсайдера Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 В Италии арбитр засчитал несуществующий гол (видео) Новости футбола Сегодня, 13:55 Легенда итальянского футбола может возглавить сборную Бельгии Новости футбола Сегодня, 13:42 Два основных игрока "Реала" пропустят полуфинал Суперкубка Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 янв 2023 Ньюкасл - Лестер прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 10 января 2023 года Футбол 10 янв 2023 Интер - Парма прогноз и ставка на матч Кубка Италии 10 января 2023 года