Моуринью отказал сборной Бразилии

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Roma Press.

По сведениям источника, португальского специалиста уговаривал принять предложение бразильской федерации футбола легендарный Роналдо. Впрочем, Моуринью в данный момент не заинтересован в работе с национальными сборными, так как он хочет продолжить работу на клубном уровне.

Напомним, что контракт 59-летнего Моуринью с “Ромой” действует до лета 2024 года. Ранее он отказался возглавить сборную Португалии.

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