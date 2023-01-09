Моуринью отказал сборной Бразилии
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Roma Press.
По сведениям источника, португальского специалиста уговаривал принять предложение бразильской федерации футбола легендарный Роналдо. Впрочем, Моуринью в данный момент не заинтересован в работе с национальными сборными, так как он хочет продолжить работу на клубном уровне.
Напомним, что контракт 59-летнего Моуринью с “Ромой” действует до лета 2024 года. Ранее он отказался возглавить сборную Португалии.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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