Моуринью определился со своим будущим в "Роме"

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью не хочет покидать клуб летом, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, португальский специалист готов остаться в итальянском клубе при условии усиления состава. Моуринью хочет, чтобы клуб прибрел защитника, полузащитника и нападающего.

Ранее сообщалось, что интерес к Моуринью проявляет ПСЖ.

В нынешнем сезоне “Рома”, набрав в 27 очках 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге Европы римляне дошли до ¼ финала, где сыграют с “Фейеноордом”.

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