Моуринью определился с тем, будет ли возглавлять сборную Португалии

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью не собирается принимать предложение возглавить сборную Португалии.

Как известно, 59-летний португалец был главным претендентом на эту должность.

В СМИ писали, что агент тренера Жорже Мендеш уже даже провел встречу с президентом Федерации футбола Португалии.

Теперь же Sky Sport Italia уточняет, что португальский специалист не согласится принять команду. В его планах сосредоточиться на работе главным тренером римского клуба, с которым у него контракт до лета 2024 года.