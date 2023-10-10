Моуринью не уверен, сможет ли он долго работать в Роме

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо не уверен, сможет ли он задержаться в клубе на долгий срок, сообщает Sky Sports.

По его словам, не факт, что он проведет много времени с "волками". Перед финалом в Будапеште Моуриньо пообещал игрокам, что останется. После матча с Специей на домашнем стадионе он жестами показал болельщикам, что останется, и сейчас он здесь.

Была информация, что его могли уволить из "Ромы" в случае неудачи в матче с "Кальяри", который римляне в итоге выиграли со счетом 4:1. Ранее Жозе заявил, что не исключает возможности перехода в чемпионат Саудовской Аравии в будущем.

Кроме того, он заявил о существовании "антимоуриньоизма". Особенно в Риме, где есть два клуба. Антимоуриньоизм придерживаются люди, которые знают, что достиг этот тренер.

"Антимоуриньоизм придерживаются люди, которые постоянно радуются, когда "Рома" не выигрывает трофеи и не достигает успехов в Европе. Они веселятся на радио, и это нормально. Антимоуриньоизм продается, моуриньоизм - это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех уголках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни", - сказал он.

Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. В 2022 году он выиграл Лигу конференций, а в прошлом сезоне вывел "волков" в финал Лиги Европы. После 8 туров команда теперь идет десятой в таблице Серии А с 11 очками.