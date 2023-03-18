Моуринью назвал позором вылет "Лацио" из Лиги конференций

Жозе Моуринью, главный тренер "Ромы", высказался о вылете "Лацио" из Лиги конференций.

По словам португальца, это был позор для римского клуба.

“Теперь трофей, который мог остаться в Риме, придётся перевозить куда-то ещё”, - сказал он.

Моуринью также предположил, что титул может отправиться во Флоренцию, так как “Фиорентина” не выбыла из борьбы.

В прошлом году "Рома" победила в Лиге конференции, обыграв "Фейеноорд" со счётом 1:0 в финале.