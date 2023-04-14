Моуринью нашел причину поражения "Ромы" в Лиге Европы

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью рассказал, почему его команда проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с “Фейеноордом” (0:1).

Тренер обратил внимание на проблемы команде в атаке, так как из-за травм “Рома” потеряла Пауло Дибалу и Тэмми Абрахама.

“Несмотря на это, команда старается выкладываться по максимуму и борется на поле, хотя у нас нет такого сильного нападающего, как Холанд”, - сказал он.

Несмотря на все проблемы, мы выступили достойно и сильно, но не смогли добиться желаемого результата, что привело к поражению.