Моуринью намекнул на уход из "Ромы"

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы от “Севильи” заявил, что хочет продолжить работать в клубе, но только при подходящих условиях.

Португалец признался, что в случае начала переговоров с другой командой он сообщит об этом руководству “Ромы”.

При этом тренер отметил, что пока никто к нему не обращался.

“Я устал вести коммуникацию, быть главой отдела и тренером одновременно, поэтому я хочу давать максимум в подходящих условиях”, - сказал он.