Моуринью намекнул на уход из "Ромы"
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Ромы
Наставник “Ромы” Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы от “Севильи” заявил, что хочет продолжить работать в клубе, но только при подходящих условиях.
Португалец признался, что в случае начала переговоров с другой командой он сообщит об этом руководству “Ромы”.
При этом тренер отметил, что пока никто к нему не обращался.
“Я устал вести коммуникацию, быть главой отдела и тренером одновременно, поэтому я хочу давать максимум в подходящих условиях”, - сказал он.
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