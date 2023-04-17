Моуринью может возглавить топ-сборную

Сборная Бразилии проявляет интерес к главному тренеру римской “Ромы” Жозе Моуринью, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство Бразильской конфедерации футбола рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве альтернативы итальянскому наставнику “Реала” Карло Анчелотти. Итальянец является приоритетным вариантом, но у него в отличие от португальца есть языковой барьер с футболистами.

Стоит отметить, что сборная Бразилии также рассматривает кандидатуры Жорже Жезуша ("Фенербахче"), Абеля Феррейры ("Палмейрас") и Фернандо Диниза ("Флуминенсе").

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