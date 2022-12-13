Наставник “Ромы” Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

По информации портала RomaPress, португальская федерация футбола серьезно намерена пригласить 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды.

Более того, с тренером уже связались представители организации. В частности, они предложили Моуринью совмещать работу в сборной и “Роме”.

В окружении наставника говорят, что ему интересна такая возможность.