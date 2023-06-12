Моуринью может возглавить клуб из Саудовской Аравии

“Аль-Хилаль” проявляет интерес к главному тренеру “Ромы” Жозе Моуринью, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, саудовский клуб собирается предложить португальскому специалисту выгодные условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что Моуринью решил остаться в “Роме” до конца действия контракта, который истекает летом 2024 года.

60-летний Моуринью тренирует “Рому” с 2021 года. Под его руководством римский клуб дважды занял шестое место в чемпионате Италии, выиграл Лигу Конференций, а также проиграл в финале Лиги Европы.