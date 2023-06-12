Моуринью может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
“Аль-Хилаль” проявляет интерес к главному тренеру “Ромы” Жозе Моуринью, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, саудовский клуб собирается предложить португальскому специалисту выгодные условия личного контракта.
Ранее сообщалось, что Моуринью решил остаться в “Роме” до конца действия контракта, который истекает летом 2024 года.
60-летний Моуринью тренирует “Рому” с 2021 года. Под его руководством римский клуб дважды занял шестое место в чемпионате Италии, выиграл Лигу Конференций, а также проиграл в финале Лиги Европы.
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