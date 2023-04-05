Моуринью может вернуться в Англию

После отставки Грэма Поттера руководство “Челси” начало поиск нового главного тренера.

По информации Sky Sports, боссы клуба планируют обратиться к португальскому специалисту Жозе Моуринью.

Как известно, у нынешнего тренера “Ромы” имеется большой опыт работы в Англии, а также он уже имеет жилье в Лондоне.

Еще один важный фактор - теплое отношение болельщиков “Челси” к португальцу.

Моуринью работал с “Челси” в период с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.