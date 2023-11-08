Моуринью может снова поработать с Бензема

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» начал активные поиски нового главного тренера.

Как известно, недавно команда осталась без наставника после увольнения Нуну Эшпириту Санту.

По информации журналиста Руди Галетти в социальных сетях, руководство клуба уже нашло список кандидатов на должность.

В него вошел звездный португалец Жозе Моуринью, который сейчас работает с римской “Ромой”.

В СМИ активно ходят слухи о том, что португалец собирается сменить место работы по окончании текущего сезона. Сам же тренер не стал отрицать, что доработает свой контракт до конца - до лета 2024 года.

Интересно, что в составе «Аль-Иттихада» выступает нападающий Карим Бензема. В свое время форвард сборной Франции работал с Моуринью в «Реале».

Напомним, что Моуринью стал тренером «Ромы» в 2021 году. В первом же сезоне с командой он успел выиграть Лигу конференций. После этого римляне дошли до финала Лиги Европы, но проиграли.

После 11 туров «Рома» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.