Моуринью мог зарабатывать в четыре раза больше, но отказался

Саудовский “Аль-Хиляль” провел переговоры с тренером “Ромы” Жозе Моуринью.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, португальскому специалисту предложили контракт с окладом в размере 30 миллионов евро за сезон.

На такое предложение Моуринью ответил отказом.

Интересно, что португалец получает 7,5 миллионов евро за сезон в итальянском клубе.

В прошлом сезоне команда под руководством Моуринью проиграла в финале Лиге конференций.