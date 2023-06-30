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Моуринью мог зарабатывать в четыре раза больше, но отказался

Новости футбола Сегодня, 05:33
Моуринью мог зарабатывать в четыре раза больше, но отказался Фото: твиттер Ромы

Саудовский “Аль-Хиляль” провел переговоры с тренером “Ромы” Жозе Моуринью.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, португальскому специалисту предложили контракт с окладом в размере 30 миллионов евро за сезон.

На такое предложение Моуринью ответил отказом.

Интересно, что португалец получает 7,5 миллионов евро за сезон в итальянском клубе.

В прошлом сезоне команда под руководством Моуринью проиграла в финале Лиге конференций.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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