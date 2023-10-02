Моуринью: Лукаку продолжает забивать и под моим руководством
Новости футбола Сегодня, 01:00
Фото: facebook.com/officialasroma
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об авторе победного гола в матче с «Фрозиноне» Ромелу Лукаку.
«Я думал, что могу понести ответственность за то, что Лукаку не забивает! По крайней мере, никто не сможет обвинить меня в этом, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в «Манчестер Юнайтед», в «Интере». Ромелу забивает везде. К счастью, я тренер, который может развить качества Ромелу», - цитирует Жозе Моуринью Football Italia.
Ромелу Лукаку забил три гола в пяти матчах за «Рому». Ранее бельгийский форвард забил 32 гола в 76 матчах за «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда эти клубы тренировал Жозе Моуринью.
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