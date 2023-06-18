Моуринью хочет видеть в "Роме" полузащитника ПСЖ

Римская “Рома” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Марко Верратти, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью лично звонил футболисту и пытался убедить его присоединиться к его команде. Римляне хотят арендовать игрока, но проблемой может быть его высокая зарплата, которая составляет 14 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что итальянец хочет покинуть клуб из-за критики со стороны болельщиков.

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.