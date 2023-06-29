Моуриньо получил 10-дневную дисквалификацию

Португальский тренер “Ромы” Жозе Моуриньо получил длительную дисквалификацию из-за высказываний после матча против "Монцы" (1:1).

После встречи наставник обрушился с критикой на судейство Даниэле Киффи и назвал его худшим арбитром, с которым ему пришлось сталкиваться.

За такие слова Моуриньо дисквалифицировали на 10 дней. Отсчет пойдет от старта Серии А – с 19 или 20 августа. Также тренера оштрафовали на €50 тысяч, такой же штраф получил и римский клуб.

Ранее Моуриньо получил бан на 4 матча в еврокубках за оскорбления арбитра Энтони Тейлора в финале Лиги Европы против "Севильи".