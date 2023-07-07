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Моуриньо подписал контракт с мадридским "Атлетико"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Моуриньо подписал контракт с мадридским "Атлетико" Фото: Твиттер сборной Уругвая

Центральный защитник урувгайского клуба "Расинг Монтевидео" Сантьяго Моуриньо подписал контракт с мадридским "Атлетико".

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

В пресс-службе “матрасников” уругвайского футболиста назвали выдающимся центральным защитником, выделили его физические качества и готовность сражаться на поле.

"Он продемонстрировал качественную игру в обороне и умение работать с мячом в каждом матче. Добро пожаловать, Сантьяго!" - говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе отметили, что с игроком заключили пятилетнее соглашение. Таким образом, контракт с 21-летним уругвайским футболистом рассчитан до конца июня 2028 года. При этом “Атлетико” не сообщает, за какую сумму удалось подписать перспективного футболиста из Южной Америки.

В текущем сезоне 2022/2023 Моуриньо провел 14 матчей за "Расинг Монтевидео". Также он привлекался к матчам сборной Уругвая, но на поле так и не выходил.

По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет всего 500 тысяч евро.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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