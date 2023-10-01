Моуриньо наконец-то победил. Рома справилась с Фрозиноне

В поединке седьмого тура итальянской Серии А Рома на Стадио Олимпико принимала Фрозиноне. Команда Жозе Моуриньо провально стартовала в чемпионате, где сумела в шести матчах взять лишь 5 очков. Имея в своем активе лишь одну победу Рома разместилась во второй части турнирной таблицы. Хороший шанс набрать три очка предоставился сегодня — в гости пожаловал новичок Фрозиноне.

Рома начала активнее, но первый опасный момент создали гости. Марвин Куни обыграл вратаря, но умудрился не попасть в пустые ворота. А через несколько минут забила Рома. С передачи Пауло Дибалы свой четвертый гол в сезоне забил Ромелу Лукаку.

Во втором тайме Рома создала еще несколько хороших моментов и под конец матча удвоила преимущество — забитым голом отличился Лоренцо Пеллегрини. Стоит отметить еще одну голевую передачу в исполнении Дибалы. Добавим, что Фрозиноне так ни разу и не пробил в створ ворот хозяев.

Рома — Фрозиноне — 2:0.

Голы: 1:0 — Лукаку 22, 2:0 — Пеллегрини 83.

Благодаря этой победе, Рома поднимается на 12-ю строчку в таблице. После семи туров команда Моуриньо набрала 8 баллов.