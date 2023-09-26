Моуриньо хочет видеть Санчо в своей команде

Жозе Моуриньо хочет, чтобы вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перешел в Рому, сообщает Il Romanista.

Эрик Тэн Хаг говорил, что недоволен уровнем Санчо. Игрок в свою очередь считал, что долгое время был козлом отпущения. Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тэн Хага.

Поэтому Манчестер Юнайтед готов продать Джейдон Санчо. В Манчестере хотят получить за футболиста 50-60 миллионов евро. В подписании Санчо заинтересованы клубы не только из английской Премьер-лиги. Сообщается также об интересе со стороны команд итальянской Серии А и германской Бундеслиги.

Один из клубов, заинтересовавшийся английским вингером стала Рома. Жозе Моуриньо не против, чтобы Санчо перешел в его команду.

В свою очередь, 25-летний футболист отказался извиняться перед тренером и хочет покинуть команду. Очевидно, что экономические расходы не дают Роме больших шансов на этот трансфер, но так говорили перед арендой Ромелу Лукаку, однако бельгиец оказался в коллективе Моуриньо.

Напомним, что Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграмме.