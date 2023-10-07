Моурининью на грани увольнения

Рома имеет большие проблемы на старте текущего сезона в Серии А. Если команда проиграет в матче против Кальяри в эти выходные, то руководство клуба может уволить Жозе Мауринью с поста главного тренера клуба, сообщает Corriere dello Sport. Кальяри на данный момент является аутсайдером турнирной таблицы итальянского чемпионата, но Рома уже дважды в текущем сезоне проигрывала командам, которые располагаются ниже нее в Серии А. Поражения Вероне и Дженоа и стали поводом для вопроса об увольнении португальца.

Победа над скромным Эмполи и новичком серии А Фризиноне, а также удачный старт в Лиге Европы мало что сделали для облегчения опасений руководства Ромы. Если они примут решение уволить Моуринью то «волки» станут для него пятым клубом, кто выставил его «за двери». Последним, кто увольнял его был Дэниел Леви в 2021 году, когда Моуринью уходил из Тоттенэма.

После семи туров Рома имеет две победы и две ничьих в Серии А, а восемь очков позволяют команде занимать лишь тринадцатое место турнирной таблицы. Отставание от зоны евокубков составляет шесть очков, а вот от зоны вылета Рому отделяют всего четыре очка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Жозе Мауринью собирается уходить из клубного футбола.