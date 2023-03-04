Морган считает, что Зинченко может стать лучшим игроком сезона в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен
Журналист Пирс Морган оценил игру защитника “Арсенала” Александра Зинченко.
По словам поклонника лондонского клуба, для него украинец потенциально является игроком сезона АПЛ.
“Его тепловая карта в матче с ”Эвертоном" была безумной. Он играет на позиции левого защитника, но при этом он находился буквально повсюду.
Раньше в “Арсенале” были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу", - сказал он.
Напомним, что в этом сезоне АПЛ украинец провел 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.
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