Морган считает, что Зинченко может стать лучшим игроком сезона в АПЛ

Журналист Пирс Морган оценил игру защитника “Арсенала” Александра Зинченко.

По словам поклонника лондонского клуба, для него украинец потенциально является игроком сезона АПЛ.

“Его тепловая карта в матче с ”Эвертоном" была безумной. Он играет на позиции левого защитника, но при этом он находился буквально повсюду.

Раньше в “Арсенале” были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу", - сказал он.

Напомним, что в этом сезоне АПЛ украинец провел 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.