Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората близок к возвращению в Италию.

Как пишет источник, испанец может перейти в "Милан".

"Россонери" давно следят за прогрессом 30-летнего игрока, который в прошлом успешно выступал в Серии А.

Сообщается, что “Милан” уже вышел на связь с "Атлетико" для обсуждения возможного трансфера.

Контракт Мораты рассчитан до июня следующего года. В прошлом сезоне он записал на свой счет 15 голов и три голевые передачи в 45 матчах.