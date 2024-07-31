Монца в последний момент отказалась от подписания экс-вратаря Реала

Одной из главных задач Монцы на летнее трансферное окно было усиление вратарской линии, но пока что у Адриано Галлиани с этим возникают трудности.

Был близок к усилению позиции голкипера Монцы экс-вратарь Реала и ПСЖ Кейлор Навас, однако, согласно Джанлуке Ди Марцио, его в составе новичка Серии А мы не увидим.

Для костариканца был даже уготован медосмотр, но в последний момент клуб и агенты футболиста не договорились об условиях контракта, из-за чего переговоры провалились.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали сделку, которая была бы продолжительностью в год с возможностью продления ещё на сезон.

Считается, что приоритетной кандидатурой станет бывший вратарь Ромы Руи Патрисиу.

Ранее также СМИ сватали в Монцу вратаря Ювентуса Войцеха Щенсного, но сам Галлиани факт любых переговоров отрицает.