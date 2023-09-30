Монца бесплатно подписала чемпиона мира
Аргентинский форвард Алехандро "Папу" Гомес нашел себе новый клуб.
Вечером 29 сентября стало известно, что он подписал контракт с итальянским клубом "Монца".
Официальный сайт команды сообщает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
В заявлении клуба также добавили, что восхищаются игрой аргентинского футболиста.
"В импозантном спортивном путеводителе Гомеса есть победа на чемпионате мира 2022 года с национальной сборной Аргентины, в котором он провел 17 матчей, а также его триумф на Кубке Америки 2021 года. Фантазия, опыт, амбиции. После 315 матчей и 66 голов в Серии А, Папу возвращается, чтобы начать новое приключение в Монце.
Добро пожаловать, Папу! - говорится в заявлении клуба.
Последним клубом Гомеса была испанская "Севилья", которую он покинул 1 сентября 2023 года. Вместе с ней он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.
Своему новому клубу форвард сборной Аргентины достался абсолютно бесплатно, так как имел статус свободного агента.