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Монца бесплатно подписала чемпиона мира

Новости футбола Сегодня, 06:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Монца бесплатно подписала чемпиона мира Монца бесплатно подписала чемпиона мира

Аргентинский форвард Алехандро "Папу" Гомес нашел себе новый клуб.

Вечером 29 сентября стало известно, что он подписал контракт с итальянским клубом "Монца".

Официальный сайт команды сообщает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В заявлении клуба также добавили, что восхищаются игрой аргентинского футболиста.

"В импозантном спортивном путеводителе Гомеса есть победа на чемпионате мира 2022 года с национальной сборной Аргентины, в котором он провел 17 матчей, а также его триумф на Кубке Америки 2021 года. Фантазия, опыт, амбиции. После 315 матчей и 66 голов в Серии А, Папу возвращается, чтобы начать новое приключение в Монце.

Добро пожаловать, Папу! - говорится в заявлении клуба.

Последним клубом Гомеса была испанская "Севилья", которую он покинул 1 сентября 2023 года. Вместе с ней он выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

Своему новому клубу форвард сборной Аргентины достался абсолютно бесплатно, так как имел статус свободного агента.

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