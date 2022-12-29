"Монпелье" одержал уверенную победу в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Монпелье” на выезде обыграл “Лорьян” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Тежи Саванье и Элье Вали.

“Монпелье", набрав 17 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Лорьян” с 28 очками остался на восьмой позиции.

“Лорьян” – “Монпелье” - 0:2 (0:2)

Голы: Саванье, 3 - 0:1, Ваи, 22 - 0:2

“Лорьян”: Манноне, Калулу, Лапорт (Матсима, 81), Тальби, Ле Гофф, Абержель (Аушиш, 81), Диарра (Инносент, 37), Понко (Коне, 37), Ле Фе (Катлин, 67), Уаттара, Моффи.

“Монпелье”: Омлин, Сако, Жюльен, Эстев, Мауасса, Саванье, Ферри, Леруа (Шотар, 65), Мавидиди (Суке, 87), Норден (Макуана, 72), Ваи (Жермен, 72).

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