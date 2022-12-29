"Монпелье" одержал уверенную победу в Лиге 1
Новости футбола Сегодня, 12:59
Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Франции “Монпелье” на выезде обыграл “Лорьян” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Тежи Саванье и Элье Вали.
“Монпелье", набрав 17 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Лорьян” с 28 очками остался на восьмой позиции.
“Лорьян” – “Монпелье” - 0:2 (0:2)
Голы: Саванье, 3 - 0:1, Ваи, 22 - 0:2
“Лорьян”: Манноне, Калулу, Лапорт (Матсима, 81), Тальби, Ле Гофф, Абержель (Аушиш, 81), Диарра (Инносент, 37), Понко (Коне, 37), Ле Фе (Катлин, 67), Уаттара, Моффи.
“Монпелье”: Омлин, Сако, Жюльен, Эстев, Мауасса, Саванье, Ферри, Леруа (Шотар, 65), Мавидиди (Суке, 87), Норден (Макуана, 72), Ваи (Жермен, 72).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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