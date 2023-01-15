"Монако" забил семь голов в матче Лиги 1

В матче 19-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле разгромил “Аяччо” со счетом 7:1.

Победу монегаскам принесли хет-трик Виссама Бен-Йеддера, дубль Бреля Эмболо, голы Акселя Дисаси и Крепена Диатта. У гостей отличился Юсеф Белаили.

“Монако”, набрав 37 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 15 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Монако” – “Аяччо” - 7:1 (5:1)

Голы: Дисаси, 2 - 1:0, Диатта, 6 - 2:0, Белаили, 11 - 2:1, Бен-Йеддер, 21 - 3:1, Бен-Йеддер, 28 - 4:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 5:1, Эмболо, 63 - 6:1, Эмболо, 89 - 7:1

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси (Сарр, 71), Кайо Энрике, Головин (Якобс, 61), Камара (Матазо, 46), Фофана, Бен-Сегир (Эмболо, 61), Бен-Йеддер (Боаду, 71), Диатта.

“Аяччо”: Леруа, Гонсалес, Майембо (Авинель, 46), Видаль, Диалло (Альфонс, 64), Нури (Ботуэ, 64), Мангани, Шаброль, Юссуф, Белаили (Муссити-Око, 46), Баяла.

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