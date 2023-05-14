"Монако" сыграл вничью с конкурентом за попадание в еврокубки

В матче 35-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле сыграл вничью с “Лиллем” со счетом 0:0.

“Монако”, набрав 65 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лилль” с 60 очками поднялся на пятую позицию.

“Монако” – “Лилль” - 0:0

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Якобс, Минамино (Аклиуш, 74), Головин (Эмболо, 73), Фофана, Матазо, Боаду (Бен-Сегир, 59).

“Лилль”: Шевалье, Диаките, Фонте, Алессандро, Исмаили, Кабелла, Андре, Гомес (Андре Гомеш, 77), Бамба, Веа (Унас, 65), Дэвид (Виржиниюс, 85).

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