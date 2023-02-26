"Монако" потерпел разгромное поражение в матче Лиги 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле проиграл “Ницце” со счетом 0:3.

Победу гостям принесли дубль Терема Моффи и гол Кефрена Тюрама.

“Ницца”, набрав 41 очко, вышла на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Монако” с 50 очками остался на третьей позиции.

“Монако” – “Ницца” - 0:3 (0:3)

Голы: Моффи, 8 - 0:1, Моффи, 26 - 0:2, Тюрам, 43 - 0:3

“Монако”: Нюбель, Сарр, Дисаси, Матсима (Диоп, 46), Якобс (Кайо Энрике, 46), Камара, Фофана, Бен-Сегир (Желсон Мартинш, 81), Диатта, Эмболо (Бен-Йеддер, 46), Боаду (Головин, 46).

“Ницца”: Шмейхель, Лотомба, Данте, Ндайшиме, Тодибо, Amraoui, Рэмзи (Росарио, 35), Тюрам (Диоп, 71), Будауи (Баркли, 81), Лаборд (Буанани, 81), Моффи (Браими, 81).

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