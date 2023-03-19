"Монако" победил в гостевом матче Лиги 1

В матче 28-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде обыграл “Аяччо" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Виссама Бен-Йеддера и Крепена Диатта.

“Монако”, набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 21 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Аяччо” – “Монако” - 0:2 (0:1)

Голы: Бен-Йеддер, 27 - 0:1, Диатта, 84 - 0:2

“Аяччо”: Леруа, Гонсалес, Видаль, Диалло (Альфонс, 17), Белаили (Майембо, 60), Кутадер, Баррето, Юссуф (Спадануда, 72), Баяла, Эль-Идрисси (Нури, 72), Сумано (Джитте, 72).

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Бен-Сегир (Диатта, 70), Камара, Фофана, Бен-Йеддер (Минамино, 77), Эмболо.

Удаление: Баяла (53).

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