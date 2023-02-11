"Монако" определился с будущим российского футболиста

“Монако” завершил переговоры о продлении контракта с игроком сборной России Александром Головиным.

По данным L’Equipe, и клуб, и футболист готовы продлить сотрудничество.

Напомним, что текущее соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

В текущем сезоне россиянин провел 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 4 гола и 7 результативных передач.