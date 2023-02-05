"Монако" одержал уверенную гостевую победу в чемпионате Франции

В матче 22-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде обыграл “Клермон” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Гильермо Марипана и Бреля Эмболо.

“Монако”, набрав 44 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Клермон” с 30 очками остался на 10-й позиции.

“Клермон” – “Монако” - 0:2 (0:2)

Голы: Марипан, 3 - 0:1, Эмболо, 13 - 0:2

“Клермон”: Диав, Ожье, Ветеска, Кофрие, Нето, Кауи, Маньен, Сарачевич (Бела, 63), Аллевина, Кье (Андрич, 78), Морер (Зеффан, 78).

“Монако”: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Минамино (Фолланд, 85), Головин, Камара, Фофана, Эмболо, Диатта (Желсон Мартинш, 90).

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