"Монако" объявил о переходе полузащитника "Ювентуса" за 20 млн евро

Пресс-служба “Монако” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника туринского “Ювентуса” и сборной Швейцарии Дениса Закарии.

Клуб из княжества Монако заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Швейцарец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

26-летний Закария выступал за “Ювентус” с января 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из менхенгладбахской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 10 миллионов и 100 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Турина 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек играл за “Челси” на правах аренды. В составе английского клуба он принял участие в 11 матчей, забил один гол и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее он также играл за “Серветт” и “Базель”.

Закария с 2016 года играет за сборную Швейцарии. Всего он провел за швейцарскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек.