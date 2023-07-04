"Монако" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба “Монако” на официальном сайте объявила о назначении Адольфа Хюттера на пост главного тренера.

Монегаски подписали с австрийским тренером контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются. На посту главного тренера монегасков Хюттер заменил Филиппа Клемана, который был уволен 4 июня.

53-летний Адольф “Ади” Хюттер ранее тренировал “Альтах", “Грёдиг”, “Ред Булл Зальцбург”, “Янг Бойз”, “Айнтрахт” (Франкфурт) и “Боруссию” (Менхенгладбах). Чемпион Австрии, чемпион Швейцарии, обладатель Кубка Австрии, чемпион первой лиги Австрии.

Стоит отметить, что с лета 2022 года Хюттер был без работы после того, как он покинул “Боруссию”. Специалист приступит к работе в среду, 5 июля. На эту дату назначена первая тренировка команды под его руководством.

В минувшем сезоне “Монако” финишировал на шестом месте в турнирной таблице французского национального чемпионата. Таким образом клуб из княжества Монако не сумел пробиться в еврокубки сезоне-2023/2024.