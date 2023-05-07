В матче 34-го тура чемпионата Франции “Монако” на выезде обыграл “Анжер” со счетом 2:1.

Победу монегасками принесли голы представителя страны-террориста александра головина и Майрона Боаду. У хозяев отличился Абдалла Сима.

“Монако”, набрав 64 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 14 очками остался на последнем, 20-м месте, и потерял шансы остаться в элитном дивизионе.

“Анжер” – “Монако" - 1:2 (0:1)

Голы: Головин, 45 - 0:1, Боаду, 60 - 0:2, Сима, 64 - 1:2

“Анжер”: Бернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Бенталеб, Менди (Юну, 46), Абделли (Ульд-Халед, 88), Тиуб (Думбия, 70), Калумба (Шабанович, 70), Ньян, Баойя (Сима, 46).

“Монако”: Нюбель, Вандерсон (Диоп, 78), Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Диатта (Фолланд, 88), Фофана, Матазо (Камара, 63), Минамино (Бен-Сегир, 78), Головин (Якобс, 88), Боаду.

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