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Монако купил нападающего Арсенала за 30 млн евро

Новости футбола Сегодня, 00:15
Монако купил нападающего Арсенала за 30 млн евро Фото: сайт Монако/Автор неизвестен

Пресс-служба “Монако” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Арсенала” и сборной Соединенных Штатов Америки Фоларина Балогана.

Монегаски заплатили за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10-15 миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи.

Балоган с 2023 года играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду два матча и забил один гол. В составе сборной США Балоган становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне “Монако” набрал семь очков в трех матчах и на данный момент лидирует в чемпионате Франции.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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