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Монако договорился о покупке нападающего Арсенала за 40 млн евро

Новости футбола Сегодня, 00:00
Монако договорился о покупке нападающего Арсенала за 40 млн евро Фото: инстаграм Фоларина Балогана/Автор неизвестен

Нападающий лондонского “Арсенала” и сборной Соединенных Штатов Америки Фоларин Балоган перейдет в “Монако”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника. монегаски заплатят за футболиста 40 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, “Арсенал” получит определенный процент от суммы следующего трансфера форварда. Балоган в ближайшее время прибудет в расположение “Монако”, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

В прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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