Молодой талант отказал "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Байера
“Бавария” продолжает следить за хавбеком “Байера” Флорианом Вирцем.
Мюнхенский клуб не утратил интерес к молодому игроку даже несмотря на серьезную травму, от которой он восстанавливался около года.
В этом сезоне немец показывает хорошие результаты, забив один гол и отбдав шесть ассистов в 13 играх.
При этом источник пишет, что в планах Вирца остаться в своем клубе и работать над дальнейшим прогрессом и формой.
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