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Молодой талант отказал "Баварии"

Новости футбола Сегодня, 10:30
Молодой талант отказал "Баварии" Фото: твиттер Байера

“Бавария” продолжает следить за хавбеком “Байера” Флорианом Вирцем.

Мюнхенский клуб не утратил интерес к молодому игроку даже несмотря на серьезную травму, от которой он восстанавливался около года.

В этом сезоне немец показывает хорошие результаты, забив один гол и отбдав шесть ассистов в 13 играх.

При этом источник пишет, что в планах Вирца остаться в своем клубе и работать над дальнейшим прогрессом и формой.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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