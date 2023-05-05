Молодой талант отказал "Баварии"

“Бавария” продолжает следить за хавбеком “Байера” Флорианом Вирцем.

Мюнхенский клуб не утратил интерес к молодому игроку даже несмотря на серьезную травму, от которой он восстанавливался около года.

В этом сезоне немец показывает хорошие результаты, забив один гол и отбдав шесть ассистов в 13 играх.

При этом источник пишет, что в планах Вирца остаться в своем клубе и работать над дальнейшим прогрессом и формой.