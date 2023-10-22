Молодой талант может отправиться на заработки

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны Ансу Фати, который в этом сезоне на правах аренды присоединился к Брайтону. Об этом сообщает sport.es.

Окружение Фати считает, что ему не удастся полностью раскрыть свой талант в Англии. И полагают, что его трансферная стоимость начнет падать. В этой связи вариант получить выгодный контракт в Саудовской Аравии выглядит очень привлекательным. Сообщается, что летом саудовцы могут сделать предложение по испанцу.

По данным портала Трансфермаркт, трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 35 миллионов евро.

В этом сезоне Ансу Фати сыграл за Брайтон восемь матчей и забил два гола.

Ранее мы писали о том, что гол Фати не помог Брайтону взять очки в матче против Манчестер Сити.