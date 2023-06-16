Молодежная сборная Украины упустила победу в последнем товарищеском матче перед Евро-2023

Молодежная сборная Украины U21 сыграла вничью со сборной Ирландии со счетом 2:2.

На 17-й минуте счет открыл Артем Бондаренко. В конце первого тайма счет сравнял Эндрю Моран. На 73-й минуте украинцев вперед вывел Даниил Сикан. В конце матча ирландцев от поражения спас гол Босуна Лаваля.

Украина U21 завершила подготовку к молодежному чемпионату Европы, который стартует 21 июня. Украинцы на групповом турнире сыграют с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня).

Украина U-21 - Ирландия U-21 - 2:2 (1:1)

Голы: Бондаренко, 17 (с пенальти) - 1:0, Моран, 45 - 1:1, Сикан, 73 (с пенальти) - 2:1, Лаваль, 82 - 2:2

Украина (стартовый состав): Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Бондаренко, Крыськив, Бражко, Кащук, Сикан, Вьюнник