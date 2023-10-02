Молодая звезда продлила контракт с Барселоной

Молодой крайний полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал продлил контракт с клубом, как сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 16-летнего футболиста теперь действует до 30 июня 2026 года - это представляет собой максимальную продолжительность, разрешенную для игроков его возраста. Кроме того, он включает условие расторжения в размере одного миллиарда евро. В понедельник, 2 октября, Ямал, сопровождаемый президентом Жоаном Лапортой, первым вице-президентом Рафой Юсте, директором по юношескому футболу Жоаном Солером и спортивным директором Деко, пришел в офис "Барселоны".

Следует отметить, что Ямал стал самым молодым дебютантом "Барселоны" в Ла Лиге и пятым по возрасту игроком в истории испанского чемпионата. В апреле он вышел на замену во время матча с "Бетисом" в возрасте 15 лет и 290 дней.

В текущем сезоне Ямал принял участие в девяти матчах за "Блаугранас" во всех соревнованиях, отметившись двумя голевыми передачами.

В настоящее время "Барселона" занимает второе место в Ла Лиге. На предстоящей неделе под руководством Хави команда сыграет против "Порту" в Лиге чемпионов (4 октября) и встретится с "Гранадой" в рамках испанского чемпионата (8 октября).