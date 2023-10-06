Мойес высказался о рекорде Вест Хэма в еврокубках

Тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес прокомментировал информацию о том, что его клуб установил новый рекорд в еврокубках.

В матче Лиги Европы против "Фрайбурга" (2:1) лондонцы продлили свою серию без поражения. Теперь она насчитывает 17 матчей в еврокубках, что является рекордом для английских клубов.

"Мне было очень приятно узнать о новом рекорде, и я рад сравниться с двумя такими замечательными менеджерами, как Дон Реви и Билл Николсон. Особенно радует победа вчера. Рекорд - это замечательно, но главное было выиграть сегодня и получить три очка. Это особенно важно, учитывая то, что многие считали этот матч самым сложным в группе.

Что касается самой игры, я думаю, что мы хорошо контролировали ход событий. Джаррод Боуэн и Лукас Пакете сделали отличную работу на поле, и я считаю, что первый гол был великолепным. Он был настоящим классическим голом - длинный пас с края поля, отличный прием и превосходный финиш от нашего центрфорварда Пакете. Мне очень понравился этот момент. Я думаю, что это было очень хорошо, и я наслаждался игрой", - цитирует Мойеса официальный сайт "Вест Хэм".