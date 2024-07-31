«Мой друг жадное пузо, продолжай работать», - Усик ответил Тайсону Фьюри

Тайсон Фьюри записал предупреждение к Александру Усику, где он заявил, что завершил пробежку и готовится к реваншу, который должен состояться 21 декабря.

Александр Усик не долго молчал и записал свое видеообращение в ответ. Он снова назвал Фьюри жадным пузом и сказал, что рад его тренировкам.

«Эй, мой друг жадное пузо, продолжай тренироваться. Я отдыхаю, брат. Знаю, ты тяжело работаешь - это хорошо, я ценю это. Большое спасибо, жадное пузо, ты мой друг. Ты действительно мой друг», - ответил украинец.

Напомним, Усик в мае победил Фьюри раздельным решением судей, а в девятом раунде украинец отправил “Цыганского короля” в нокдаун. Украинец отобрал у британца пояс WBC в хэвивейте.

Реванш между Усиком и “Цыганским королем” состоится в Эр-Рияде и запланирован на 21 декабря.