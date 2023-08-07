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Мохаммед Салах получил огромное предложение из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 13:15
Мохаммед Салах получил огромное предложение из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Мохаммеда Салаха/Автор неизвестен

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах получил предложение из клуба “Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии, сообщает Al-Riyadiah.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с зарплатой 90 миллионов евро в год. При этом “Аль-Иттихад” готов заплатить “Ливерпулю” за форварда 70 миллионов евро.

31-летний Салах выступает за “Ливерпуль” с лета 2017 года. Он перешел в английский клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Всего он провел за мерсисайдцев 305 матчей во всех турнирах, забил 186 голов и отдал 79 результативных передач. В составе “Ливерпуля” Салах становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, завоевал Суперкубок Англии в 2022 году, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, завоевал Кубок английской лиги в сезоне-2021/2022, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2019 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Салах с 2011 года играет за сборную Египта. Всего он провел за египетскую национальную команду 88 матчей, забил 49 голов и отдал 29 результативных передач, а также получил три желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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