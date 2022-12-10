Капитан сборной Хорватии Лука Модрич вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Он стал первым в мире футболистом, который реализовал три удара в послематчевых сериях пенальти.

Вчера хорват забил в ворота Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1, 4:2 по пен.).

До этого три раза в серии пенальти на чемпионатах мира пробивал только итальянец Роберто Баджо, но в решающем матче ЧМ-1994 он не реализовал свой шанс.