Модрич вписал свое имя в историю чемпионатов мира
Новости футбола Сегодня, 05:00
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич вписал свое имя в историю чемпионатов мира.
Он стал первым в мире футболистом, который реализовал три удара в послематчевых сериях пенальти.
Вчера хорват забил в ворота Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1, 4:2 по пен.).
До этого три раза в серии пенальти на чемпионатах мира пробивал только итальянец Роберто Баджо, но в решающем матче ЧМ-1994 он не реализовал свой шанс.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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