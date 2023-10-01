Модрич впервые за 11 лет провел в запасе два матча Реала подряд

Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич провел в запасе весь поединок против Жироны в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги. Перед матчем с Жироной Реал играл против Лас-Пальмаса, а хорват тоже провел весь матч на скамейке запасных. Таким образом, Модрич впервые с октября 2012 не вышел на поле в составе Реала в двух матчах подряд, когда был в заявке. Тогда был его первый сезон в Реале.

Напомним, что Модрич перешел в Реал с английского Тоттенхэма в 2012 году. С тех пор футболист трижды становился чемпионом Испании, а также пять раз побеждал в Лиге Чемпионов.

Недавно сообщалось, что 38-летний хорват недоволен своим игровым временем в этом сезоне. Напомним, что Модрич на поле появлялся в семи матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Добавим, что следующий матч Реал проведет 3 октября в гостях против Наполи. Поединок состоится в рамках второго тура Лиги Чемпионов УЕФА