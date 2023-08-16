Модрич разочарован своей ролью в "Реале"

Многолетний лидер "Реала" Лука Модрич разочарован своей ролью в команде.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, хорватский игрок надеялся на более значимое место в составе после продления контракта с мадридским клубом.

При этом главный тренер Карло Анчелотти видит ситуацию по-другому. Итальянский специалист не планирует регулярно включать Модрича в стартовый состав.

Ранее сообщалось, что 37-летний Лука Модрич не стал соглашаться на заманчивое предложение саудовского клуба "Аль-Насра". Тогда футболист заявил, что стремится оставаться в "Реале" и бороться за клуб, где провел большую часть своей карьеры. Его новый контракт с "Реалом" рассчитан до конца следующего сезона.

Модрич играет за “королевский” клуб с 2012 года. В прошлом сезоне хорватский полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

По данным интернет-портала Transfermarkt, на данный момент футболист оценивается в €10 млн.